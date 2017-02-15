Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов

"Бавария" - "Арсенал"

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Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Бавария":

"Арсенал":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Трансляция матча:

Комментаторы:

"Реал" Мадрид – "Наполи"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Травмированы:

Под вопросом:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Реал" Мадрид:

"Наполи":

П

В

В В

В В

В В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Трансляция матча:

Комментатор:

Не успела начаться стадия плей-офф, как уже прогремела одна громкая сенсация в виде разгромной победы "ПСЖ". Не исключено, что сегодня могут быть новые неожиданности, ведь находящийся в отличной форме "Наполи" едет в Мадрид, а "Арсенал" по традиции последних лет сразится с "Баварией".рассказывает о предстоящих матчах нынешнего дня в Лиге Чемпионов.Матчи "Баварии" и "Арсенала" в последние годы смело можно называть традицией Лиги Чемпионов. Без них, кажется, соревнование уже будет не полным. В 2013-м и в 2014-м годах мюнхенская и лондонская команды встречались также на стадии 1/8 финала, в 2015-м году - на групповом этапе. Конечно, всякий раз "немцы" были фаворитами и свой статус доказывали, но стоит отметить, что "англичане" всегда выглядели достойно и не проигрывали обе отдельно взятые игры в одном сезоне.Интересно, что с течением времени расклад сил и игровая форма команд особо не менялись. "Бавария" всегда идет в топе Бундеслиги, обладая хорошим составом и показывая высококачественный футбол. "Арсенал" раз за разом где-то в районе четвертой строчки в АПЛ и с большими амбициями на выход куда-то дальше чем 1/8 финала. Так оно есть и сейчас. Подопечные Венгера борются за высокие места в чемпионате Англии, но вряд ли догонят лидера. Тем не менее, есть в этом сезоне одна обнадеживающая мысль.Все мы помним, что "Арсенал" шесть лет подряд вылетает на стадии 1/8 финала, и все болельщики этого клуба ждут, когда эта серия прервется. Если вспомнить групповой этап, то "лондонцы" прошли его без единого поражения - последний раз такое случалось с ними 11 лет назад. Тогда они не просто вышли из группы с первого места и прошли первый раунд плей-офф, но и пробились в итоге в финал турнира. Сейчас, конечно, повторить подобный успех будет очень непросто, ведь "Бавария" реально крута.И то, что она заняла в группе второе место, вообще ни о чем не должно говорить. "Немцы" находятся в отличной форме - не проигрывают с того самого матча, когда их обыграл "Ростов". "Немцы" находятся в отличной форме непосредственно в рамках Лиги Чемпионов - на данный момент они выиграли 15 последних домашних игр в данном турнире, что является абсолютным рекордом. На всякий случай повторю цифру - 15. Это значит, что "Бавария" выиграла все матчи на своем поле с 29 апреля 2014 года, когда она была разгромлена "Реалом" в полуфинале со счетом 0:4.В чемпионате Германии у клуба из Мюнхена настоящих конкурентов нет, а потому очевидно, что основным приоритетом для него является именно Лига Чемпионов. Отсюда, собственно говоря, и такие результаты, и мало приятные перспективы для их сегодняшнего соперника. Можно для галочки сказать пару банальных слов о том, что в футболе все возможно, но не хочется кривить душой - шансы "Арсенала" вылететь на стадии 1/8 финала седьмой год подряд близки к максимальным.В конце немного поговорим о составах. Была информация, что Хаби Алонсо получил ушиб на одной из предматчевых тренировок, но, судя по всему, травма оказалась не серьезной, и испанец выйдет на поле. Таким образом, в списке травмированных у "Баварии" значатся только Боатенг и Рибери. У "Арсенала" вне основы также два футболиста - Касорла и Рэмзи по официальным данным сыграть сегодня вечером не смогут.Милорад Мажич (Сербия)нет – нетБоатенг – КасорлаРибери – РэмзиНойер - Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба - Алонсо, Алькантара, Видаль, Коста, Роббен - ЛевандовскиОспина - Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль - Эльнени, Коклен, Окслейд-Чемберлен, Эзил, Санчес - Уэлбек10 +5 =2 -3 17:111.44 - 4.80 - 7.21Роман Нагучев, Денис Казанский"Реал" и "Наполи" по соотношению сил на первый взгляд похожи с другой парой этой среды, но на самом деле здесь все не столь очевидно. Конечно, мы помним и отдаем должное "мадридцам" как действующим победителям Лиги Чемпионов, как команде, которая шесть лет подряд попадает в число восьми лучших в Европе. И на фоне текущего лидерства в чемпионате Испании, хорошо пройденного группового этапа и неопытности "Наполи", который лишь второй раз в истории вышел в плей-офф, кажется, что хозяева сегодня будут явными фаворитами.Но посмотрите на итальянский клуб. Пусть он ниже "Ювентуса" и "Ромы" в Серии А, но он не проигрывает уже больше трех с половиной месяцев. Предыдущий раз "Наполи" был обыгран 29 октября. С тех пор "неаполитанцы" не только не позволяют сопернику победить, но и показывают зрелищный футбол, забивая в среднем по 2,5 гола за игру. В хорошей форме находится и забивший уже 20 голов за сезон Мертенс, и забившие на двоих примерно столько же Инсинье и Кальехон.Не стоит забывать, что Кальехон вместе с Альбиолем играли раньше в "Реале", а потому для них будет дополнительная мотивация. Футболисты не скрывают, что для них будет особенный матч, поскольку они провели в Мадриде много хороших лет. Скорее всего, они оба попадут в стартовый состав, и мы сможем насладиться их игрой. Вообще говоря, ожидать увидеть на поле можно практически любого игрока "Наполи", ведь по официальным данным травмированных и дисквалифицированных в итальянском клубе нет. Разве что под вопросом участие в матче Милика, но и он включен в заявку.У "Реала" также все хорошо с основной обоймой. К Лиге Чемпионов полностью восстановились защитники Карвахаль и Марсело, поэтому Зидану не придется особо переживать при выборе защитной линии. Единственное, что может огорчать тренера, невозможность сыграть в матче Бэйла, который только-только залечил травму и, несмотря на проведенную тренировку, остался вне заявки на предстоящую игру. Тем не менее, у "Реала" есть Роналду, есть Бензема, а значит, что и есть кому забивать.Другое дело, что "Реал", несмотря на лидерство в Ла Лиге, испытывает некоторые трудности. Например, "королевский клуб" вылетел из Кубка Испании, провел непростой матч на прошлых выходных, когда с трудом обыграл на выезде "Осасуну". Но в этой ситуации можно вспомнить, что сегодня "Реалу" предстоит домашняя игра, а на "Сантьяго Бернабеу" он проигрывает очень редко. За последние 33 матча в Лиге Чемпионов лишь однажды "мадридцы" проиграли на своем поле и 28 раз выиграли. Впрочем, давайте не будем забывать, что вчера все вспоминали, что Эмери обыгрывал "Барселону" только один раз из 23 попыток, а затем все увидели попытку под номером 24.Дамир Скомина (Словения)нет – нетнет – нетнет – МиликНавас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Кроос, Каземиро, Модрич - Васкес, Бензема, РоналдуРейна - Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Гулям - Зелиньски, Диавара, Гамшик - Кальехон, Мертенс, Инсинье2 +1 =1 -0 3:11.59 - 4.42 - 5.44Дмитрий Шнякин