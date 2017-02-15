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Неймар: выход в четвертьфинал - практически невыполнимая задача

Нападающий "Барселоны" Неймар прокомментировал итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:4).

"Это был нетипичный для нас матч, очень тяжелое поражение. "ПСЖ" отлично играл и заслужил успех.

Теперь будем думать о следующей игре. Выход в четвертьфинал – теперь это практически невозможная задача, однако исключить это мы не можем", - цитирует Неймара AS.
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 10:57
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№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 11:02) #
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Пожалуй, единственный в Барсе , кто пытался что то делать и рвался к воротам.
Регистрация: 21.09.2015
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