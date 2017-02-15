Неймар: выход в четвертьфинал - практически невыполнимая задача

Нападающий "Барселоны" Неймар прокомментировал итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:4).



"Это был нетипичный для нас матч, очень тяжелое поражение. "ПСЖ" отлично играл и заслужил успех.



Теперь будем думать о следующей игре. Выход в четвертьфинал – теперь это практически невозможная задача, однако исключить это мы не можем", - цитирует Неймара AS.