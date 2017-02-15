СМИ: игроки "Барселоны" не верят в Луиса Энрике

Игроки "Барселоны" после разгрома от "ПСЖ" (0:4) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов окончательно потеряли веру в своего главного тренера Луиса Энрике, передает Cope.



По информации издания, футболисты каталонцев уверены, что испанский тренер не в состоянии изменить ситуацию и летом покинет свой пост.