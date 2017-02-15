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СМИ: игроки "Барселоны" не верят в Луиса Энрике

Игроки "Барселоны" после разгрома от "ПСЖ" (0:4) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов окончательно потеряли веру в своего главного тренера Луиса Энрике, передает Cope.

По информации издания, футболисты каталонцев уверены, что испанский тренер не в состоянии изменить ситуацию и летом покинет свой пост.
Теги: Барселона
Сегодня, 11:09
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№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:22) #
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Болеет за:
«Ростов»
А Луис Энрике верит в футболистов Барселоны?
Регистрация: 30.11.2015
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