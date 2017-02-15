"Тюмень" просматривает вратаря "Зенита" Игоря Обухова

В составе "Тюмени" в матче Кубка ФНЛ против петербургского "Динамо" дебютировал вратарь "Зенита" Игорь Обухов.Нынешний сезон 20-летний голкипер начинал в молодежке сине-бело-голубых, проведя за них 11 матчей и пропустив 14 мячей. Ранее Обухов выступал за "Зенит-2" - в первенстве ФНЛ-2015/16 на его счету 17 матчей.