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"Тюмень" просматривает вратаря "Зенита" Игоря Обухова

В составе "Тюмени" в матче Кубка ФНЛ против петербургского "Динамо" дебютировал вратарь "Зенита" Игорь Обухов.

Нынешний сезон 20-летний голкипер начинал в молодежке сине-бело-голубых, проведя за них 11 матчей и пропустив 14 мячей. Ранее Обухов выступал за "Зенит-2" - в первенстве ФНЛ-2015/16 на его счету 17 матчей.

Sportbox
Теги: Тюмень Зенит
Сегодня, 11:34
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