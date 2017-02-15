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Дмитрий Шляхтин: есть намерение подписать Александра Глеба до конца сезона

Министр спорта Самарской области, председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин рассказал о намерении заключить контракт с экс-полузащитником "Барселоны" Александром Глебом.

"Контракт с Глебом пока не подписан, есть намерение заключить с ним соглашение до конца сезона. Только на этот срок, потому что надо посмотреть, впишется он в игру команды или нет. Вы же знаете, что мы очень осторожны с заключением долгосрочных контрактов. Работаем точечно", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 11:55
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