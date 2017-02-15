"Амкар" подписал вратаря "Балтики" Дениса Вамбольта (фото)

"Амкар" заключил трехлетний контракт с 21-летним голкипером Денисом Вамбольтом, выступавшим ранее за "Балтику" из Калининграда.Комментарий исполнительного директора Клуба Дениса Маслова:- Мы пригласили Дениса Вамбольта, потому что видим перспективу этого парня. У него есть как футбольные, так и человеческие качества, чтобы стать первоклассным голкипером, а мы готовы помочь ему в их развитии. В "Амкаре" многие футболисты прошли тот путь, который сегодня начинает Денис, и я от души желаю ему, чтобы у него тоже все получилось.- Приглашение из клуба РФПЛ - самое важное событие в моей жизни, - сказал Денис Вамбольт. - Тем более - из такого клуба, как "Амкар", где ставка делается именно на молодых игроков. Прекрасно понимаю, пока это - только аванс, но я еду в Пермь с огромным желанием доказать, что "Амкар" во мне не ошибся.