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"Амкар" подписал вратаря "Балтики" Дениса Вамбольта (фото)

"Амкар" заключил трехлетний контракт с 21-летним голкипером Денисом Вамбольтом, выступавшим ранее за "Балтику" из Калининграда.

Комментарий исполнительного директора Клуба Дениса Маслова:

- Мы пригласили Дениса Вамбольта, потому что видим перспективу этого парня. У него есть как футбольные, так и человеческие качества, чтобы стать первоклассным голкипером, а мы готовы помочь ему в их развитии. В "Амкаре" многие футболисты прошли тот путь, который сегодня начинает Денис, и я от души желаю ему, чтобы у него тоже все получилось.

- Приглашение из клуба РФПЛ - самое важное событие в моей жизни, - сказал Денис Вамбольт. - Тем более - из такого клуба, как "Амкар", где ставка делается именно на молодых игроков. Прекрасно понимаю, пока это - только аванс, но я еду в Пермь с огромным желанием доказать, что "Амкар" во мне не ошибся.



ФК "Амкар"
Теги: Амкар
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 12:28) #
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Давай,докажи свою состоятельность!
Регистрация: 28.11.2008
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