Игорь Шалимов: большого волнения перед игрой с "Фенербахче" не испытываем

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после тренировки команды, на которой побывал корреспондент Rusfootball.info, ответил на вопросы относительно предстоящего противостояния с турецким "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы.



- В каком состоянии команда подходит, на сколько высоко Вы оцениваете сборы?



- Настроение хорошее, боевое. Сборы провели плодотворно. Самое основное было - избежать травм. Дальше - провести подготовку, чтобы подвести игроков в хорошем состоянии к матчам. Думаю, у нас это все получилось, за исключением травм, но они не мышечные. У нас игроки не выбыли на долгий срок.



Поэтому состояние боевое, физическое состояние - хорошее. Понятно, что мы долго не играли официальных матчей, но большого волнения не испытываем.