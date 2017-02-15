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Игорь Шалимов: большого волнения перед игрой с "Фенербахче" не испытываем

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после тренировки команды, на которой побывал корреспондент Rusfootball.info, ответил на вопросы относительно предстоящего противостояния с турецким "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы.

- В каком состоянии команда подходит, на сколько высоко Вы оцениваете сборы?

- Настроение хорошее, боевое. Сборы провели плодотворно. Самое основное было - избежать травм. Дальше - провести подготовку, чтобы подвести игроков в хорошем состоянии к матчам. Думаю, у нас это все получилось, за исключением травм, но они не мышечные. У нас игроки не выбыли на долгий срок.

Поэтому состояние боевое, физическое состояние - хорошее. Понятно, что мы долго не играли официальных матчей, но большого волнения не испытываем.
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 12:59
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№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:31) #
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  •  (3)
online

Цитата: Sewer 79
это правда, с июня Шалимов будет смотреть футбол по телеку

согласен
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: 4 звезды
обреченным волноваться ни к чему

это правда, с июня Шалимов будет смотреть футбол по телеку


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:05) #
  • -2
  •  (4)
online

обреченным волноваться ни к чему
Регистрация: 7.12.2016
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