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"Фенербахче" призвал болельщиков не поддаваться на провокации в Краснодаре

"Фенербахче" в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" на официальном сайте обратился к болельщикам клуба.

Турецкий клуб попросил своих поклонников отказаться от политических баннеров и кричалок, постараться не нарушать дисциплину и не выбегать на футбольное поле, а также не поддаваться на возможные провокации со стороны российских фанатов.

Напомним, игра состоится 16 февраля.
Теги: Фенербахче Краснодар
Сегодня, 13:43
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№2 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 14:21) #
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Болеет за:
«Краснодар»
главное чтоб экран не разбили, а на поле со 2 яруса трудно выбежать!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 13:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это у Галицкого-то провокации?! Турки, видно, по себе судят. Вот уж кто обезьяны дикие


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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