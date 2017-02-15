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Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
"Фенербахче" призвал болельщиков не поддаваться на провокации в Краснодаре
"Фенербахче" в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" на официальном сайте обратился к болельщикам клуба.
Турецкий клуб попросил своих поклонников отказаться от политических баннеров и кричалок, постараться не нарушать дисциплину и не выбегать на футбольное поле, а также не поддаваться на возможные провокации со стороны российских фанатов.
Напомним, игра состоится 16 февраля.
Турецкий клуб попросил своих поклонников отказаться от политических баннеров и кричалок, постараться не нарушать дисциплину и не выбегать на футбольное поле, а также не поддаваться на возможные провокации со стороны российских фанатов.
Напомним, игра состоится 16 февраля.
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