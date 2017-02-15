"Фенербахче" призвал болельщиков не поддаваться на провокации в Краснодаре

"Фенербахче" в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" на официальном сайте обратился к болельщикам клуба.



Турецкий клуб попросил своих поклонников отказаться от политических баннеров и кричалок, постараться не нарушать дисциплину и не выбегать на футбольное поле, а также не поддаваться на возможные провокации со стороны российских фанатов.



Напомним, игра состоится 16 февраля.