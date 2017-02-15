Игорь Шалимов рассказал о том, кто точно не сыграет против "Фенербахче"

Наставник "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о проблемах со здоровьем футболистов в преддверии матча против "Фенербахче".



"Петров у нас пока не в общей группе, он работает один. Мамаев - в общей, но с ограничениями. Жоаозиньо уже тренируется в полную с командой.



Измайлов у нас отсутствует. Там у него проблема, но она не мышечная. Это хроническое - его колено, оно периодически его тревожит. Быстров у нас пропустил несколько тренировок, но там ничего страшного нет.



Перейра много пропускал, но сейчас он в общей группе, будет на лавке, может, выйдет на поле", - передает слова Шалимова корреспондент Rusfootball.info.