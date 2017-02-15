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Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Игорь Шалимов рассказал о том, кто точно не сыграет против "Фенербахче"
Наставник "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о проблемах со здоровьем футболистов в преддверии матча против "Фенербахче".
"Петров у нас пока не в общей группе, он работает один. Мамаев - в общей, но с ограничениями. Жоаозиньо уже тренируется в полную с командой.
Измайлов у нас отсутствует. Там у него проблема, но она не мышечная. Это хроническое - его колено, оно периодически его тревожит. Быстров у нас пропустил несколько тренировок, но там ничего страшного нет.
Перейра много пропускал, но сейчас он в общей группе, будет на лавке, может, выйдет на поле", - передает слова Шалимова корреспондент Rusfootball.info.
"Петров у нас пока не в общей группе, он работает один. Мамаев - в общей, но с ограничениями. Жоаозиньо уже тренируется в полную с командой.
Измайлов у нас отсутствует. Там у него проблема, но она не мышечная. Это хроническое - его колено, оно периодически его тревожит. Быстров у нас пропустил несколько тренировок, но там ничего страшного нет.
Перейра много пропускал, но сейчас он в общей группе, будет на лавке, может, выйдет на поле", - передает слова Шалимова корреспондент Rusfootball.info.
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