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Игорь Шалимов рассказал о том, кто точно не сыграет против "Фенербахче"

Наставник "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о проблемах со здоровьем футболистов в преддверии матча против "Фенербахче".

"Петров у нас пока не в общей группе, он работает один. Мамаев - в общей, но с ограничениями. Жоаозиньо уже тренируется в полную с командой.

Измайлов у нас отсутствует. Там у него проблема, но она не мышечная. Это хроническое - его колено, оно периодически его тревожит. Быстров у нас пропустил несколько тренировок, но там ничего страшного нет.

Перейра много пропускал, но сейчас он в общей группе, будет на лавке, может, выйдет на поле", - передает слова Шалимова корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Краснодар Шалимов
Сегодня, 13:57
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№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:27) #
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Еще и без Ари.

Фенер слишком хорошая команда, чтоб не воспользоваться этим. Увы-увы....
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: MIG Piter (Сегодня, 14:22) #
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без центра поля, созидания ноль:
Каборе(неизвестно в каком состоянии после кубка Африки),
и Газинский с его пасами поперек и назад.
думаю, без шансов почти...


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Регистрация: 12.06.2008
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