Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
12:30
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
"Рубин" и "Терек" будут совместно выплачивать зарплату Магомеду Оздоеву
"Рубин" и "Терек" будут платить зарплату полузащитнику Магомеду Оздоеву пополам, передают "Известия". Напомним, грозненцы арендовали 24-летнего хавбека до конца сезона.
"Последние две недели клубы вели переговоры о вариантах трансфера Оздоева. В итоге было принято решение, что оптимальным вариантом станет аренда без права последующего выкупа.
"Рубин" не хочет терять футболиста и решил подстраховаться – во время аренды клубы будут платить игроку зарплату пополам", - рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.
"Последние две недели клубы вели переговоры о вариантах трансфера Оздоева. В итоге было принято решение, что оптимальным вариантом станет аренда без права последующего выкупа.
"Рубин" не хочет терять футболиста и решил подстраховаться – во время аренды клубы будут платить игроку зарплату пополам", - рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.