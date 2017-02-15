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"Рубин" и "Терек" будут совместно выплачивать зарплату Магомеду Оздоеву

"Рубин" и "Терек" будут платить зарплату полузащитнику Магомеду Оздоеву пополам, передают "Известия". Напомним, грозненцы арендовали 24-летнего хавбека до конца сезона.

"Последние две недели клубы вели переговоры о вариантах трансфера Оздоева. В итоге было принято решение, что оптимальным вариантом станет аренда без права последующего выкупа.

"Рубин" не хочет терять футболиста и решил подстраховаться – во время аренды клубы будут платить игроку зарплату пополам", - рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.
Теги: Терек Рубин Оздоев
Сегодня, 13:59
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