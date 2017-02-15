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Футболисты "Фенербахче" прибыли в Краснодар (фото)

Делегация "Фенербахче" прибыла в Краснодар на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против подопечных Игоря Шалимова, информирует твиттер турецкой команды.

Матч состоится завтра на новой арене "Краснодара", начало - в 19:00 по московскому времени.





Теги: Фенербахче
Сегодня, 14:08
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№1 Написал: Scoter дом (Сегодня, 14:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
frowning
Регистрация: 26.09.2006
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