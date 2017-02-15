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Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Футболисты "Фенербахче" прибыли в Краснодар (фото)
Делегация "Фенербахче" прибыла в Краснодар на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против подопечных Игоря Шалимова, информирует твиттер турецкой команды.
Матч состоится завтра на новой арене "Краснодара", начало - в 19:00 по московскому времени.
Матч состоится завтра на новой арене "Краснодара", начало - в 19:00 по московскому времени.
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