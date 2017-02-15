Пресс-конференция Игоря Шалимова перед игрой с "Фенербахче" (видео)

В преддверии встречи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу, о возможном переходе Ари в другой клуб, травмированных и готовых футболистах, а также о стиле, в котором планируется играть против турецкой команды.- Настроение хорошее, боевое. Сборы провели плодотворно. Самое основное было - избежать травм. Дальше - провести подготовку, чтобы подвести игроков в хорошем состоянии к матчам. Думаю, у нас это все получилось, за исключением травм, но они не мышечные. У нас игроки не выбыли на долгий срок.Поэтому состояние боевое, физическое состояние - хорошее. Понятно, что мы долго не играли официальных матчей, но большого волнения не испытываем.- Петров у нас пока не в общей группе, он работает один. Мамаев - в общей, но с ограничениями. Жоаозиньо уже тренируется в полную с командой.Измайлов у нас отсутствует. Там у него проблема, но она не мышечная. Это хроническое - его колено, оно периодически его тревожит. Быстров у нас пропустил несколько тренировок, но там ничего страшного нет. Перейра много пропускал, но сейчас он в общей группе, будет на лавке, может, выйдет на поле.- Мы стремимся к тому, чтобы команда хорошо выполняла все компоненты игры - и позиционная атака, и быстрая атака. Над этим мы работали. Большое количество игр в чемпионате России мы играем в позиционной атаке. Там задача - не пропустить быстрый ответ от соперника.Когда играем с равными командами по классу, надеемся, что с завтрашним соперником мы равны по классу, то игра более открытая становится, и мы должны уметь использовать быстрые атаки.Наш стиль - это короткие, средние передачи, и когда соперник позволяет, мы в этот футбол играем. Но не всегда игры складываются таким образом, поэтому мы должны уметь делать все, к чему мы и стремимся.- Нет, к этому матчу он не готовится. Ситуация такая, что есть варианты, насколько я знаю. Посмотрим, если клубы договорятся, то он, скорее всего, уедет, а если нет, то будет тренироваться в нашей команде.Источник: