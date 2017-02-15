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Официально: Александр Глеб подписал контракт с "Крыльями Советов" (фото)
Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с "Крыльями Советов". Соглашение рассчитано до завершения этого сезона с возможностью пролонгации.
Футболист прибыл в расположение самарцев накануне и прошел полный медицинский осмотр в одной из клиник Анталии. Сегодня стороны оформили все документы, связанные с переходом футболиста. За "Крылья" белорус будет выступать под номером 11.
После подписания контракта генеральный директор клуба Виталий Шашков прокомментировал переход игрока:
– Все мы – руководство клуба, тренерский штаб недолго думали об этом трансфере. Александр прекрасно знаком нашему клубу и нашим болельщикам. Он большой профессионал и настоящий лидер как на поле, так и в раздевалке. Глеб, безусловно, поможет нам.
ФК "Крылья Советов"
Футболист прибыл в расположение самарцев накануне и прошел полный медицинский осмотр в одной из клиник Анталии. Сегодня стороны оформили все документы, связанные с переходом футболиста. За "Крылья" белорус будет выступать под номером 11.
После подписания контракта генеральный директор клуба Виталий Шашков прокомментировал переход игрока:
– Все мы – руководство клуба, тренерский штаб недолго думали об этом трансфере. Александр прекрасно знаком нашему клубу и нашим болельщикам. Он большой профессионал и настоящий лидер как на поле, так и в раздевалке. Глеб, безусловно, поможет нам.
ФК "Крылья Советов"
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