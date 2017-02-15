Официально: Александр Глеб подписал контракт с "Крыльями Советов" (фото)

Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с "Крыльями Советов". Соглашение рассчитано до завершения этого сезона с возможностью пролонгации.Футболист прибыл в расположение самарцев накануне и прошел полный медицинский осмотр в одной из клиник Анталии. Сегодня стороны оформили все документы, связанные с переходом футболиста. За "Крылья" белорус будет выступать под номером 11.После подписания контракта генеральный директор клуба Виталий Шашков прокомментировал переход игрока:– Все мы – руководство клуба, тренерский штаб недолго думали об этом трансфере. Александр прекрасно знаком нашему клубу и нашим болельщикам. Он большой профессионал и настоящий лидер как на поле, так и в раздевалке. Глеб, безусловно, поможет нам.