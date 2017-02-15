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Официально: Александр Глеб подписал контракт с "Крыльями Советов" (фото)

Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с "Крыльями Советов". Соглашение рассчитано до завершения этого сезона с возможностью пролонгации.

Футболист прибыл в расположение самарцев накануне и прошел полный медицинский осмотр в одной из клиник Анталии. Сегодня стороны оформили все документы, связанные с переходом футболиста. За "Крылья" белорус будет выступать под номером 11.

После подписания контракта генеральный директор клуба Виталий Шашков прокомментировал переход игрока:

– Все мы – руководство клуба, тренерский штаб недолго думали об этом трансфере. Александр прекрасно знаком нашему клубу и нашим болельщикам. Он большой профессионал и настоящий лидер как на поле, так и в раздевалке. Глеб, безусловно, поможет нам.



ФК "Крылья Советов"
Теги: Глеб Крылья Советов
Сегодня, 14:44
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(1)
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:13) #
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online

Цитата: Игорь Владимирович
Глеб и более сильным клубам мог бы помочь.
Тем интереснее чемпионат.

Кому может помочь 36 летний пенсионер?
Глеб мог помочь лет 6-8 назад, сейчас он должен помочь в списании дензнаков в нужном напралении


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Motivation (Сегодня, 15:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Второе пришествие? Опять на полгода? Он чета нигде долго не задерживается. Даже если без травм.


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 15:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ИМХО, сильный трансфер. Глеб и более сильным клубам мог бы помочь.
Тем интереснее чемпионат.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
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