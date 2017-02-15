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Андрей Канчельскис: игроки "Барселоны" немного по-пижонски вышли на игру с "ПСЖ"
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал разгромное поражение "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Пари Сен-Жермен".
"Мне кажется, что футболисты "Барселоны" немного по-пижонски вышли на игру. У них был не такой, как надо, настрой на матч, потому что по статистике, сколько раз они ни играли с "ПСЖ", они почти всегда одерживали победы. Вышли с прохладцей, а по ходу игры перестроиться не смогли.
А игроки "ПСЖ" были готовы дать бой, на каждом участке поля вступали в борьбу, очень хорошо прессинговали и использовали свои моменты. Думаю, что у "Барселоны" практически нет шансов отыграться, дома они могут еще и пропустить", - передает слова Канчельскиса "Р-Спорт".
"Мне кажется, что футболисты "Барселоны" немного по-пижонски вышли на игру. У них был не такой, как надо, настрой на матч, потому что по статистике, сколько раз они ни играли с "ПСЖ", они почти всегда одерживали победы. Вышли с прохладцей, а по ходу игры перестроиться не смогли.
А игроки "ПСЖ" были готовы дать бой, на каждом участке поля вступали в борьбу, очень хорошо прессинговали и использовали свои моменты. Думаю, что у "Барселоны" практически нет шансов отыграться, дома они могут еще и пропустить", - передает слова Канчельскиса "Р-Спорт".
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