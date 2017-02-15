Асамоа Гьяна в Арабских Эмиратах оштрафовали за прическу (фото)

На нападающего сборной Ганы Асамоа Гьяна федерацией футбола ОАЭ был наложен штраф за "неэтичную прическу", информирует Squawka.Помимо него такому же наказанию подверглись подверглись еще более 40 футболистов, выступающих в арабской стране.Отметим, что в течение трех лет в ОАЭ существует запрет на экстравагантные прически.