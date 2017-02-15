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Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Асамоа Гьяна в Арабских Эмиратах оштрафовали за прическу (фото)
На нападающего сборной Ганы Асамоа Гьяна федерацией футбола ОАЭ был наложен штраф за "неэтичную прическу", информирует Squawka.
Помимо него такому же наказанию подверглись подверглись еще более 40 футболистов, выступающих в арабской стране.
Отметим, что в течение трех лет в ОАЭ существует запрет на экстравагантные прически.
Помимо него такому же наказанию подверглись подверглись еще более 40 футболистов, выступающих в арабской стране.
Отметим, что в течение трех лет в ОАЭ существует запрет на экстравагантные прически.
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