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Асамоа Гьяна в Арабских Эмиратах оштрафовали за прическу (фото)

На нападающего сборной Ганы Асамоа Гьяна федерацией футбола ОАЭ был наложен штраф за "неэтичную прическу", информирует Squawka.

Помимо него такому же наказанию подверглись подверглись еще более 40 футболистов, выступающих в арабской стране.

Отметим, что в течение трех лет в ОАЭ существует запрет на экстравагантные прически.

Сегодня, 14:53
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№1 Написал: Motivation (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Обидится и уйдет в африканскую конюшню. Им там гривы заплетают и раскрашивают smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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