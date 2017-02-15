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Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
"Анжи" заключил соглашение с полузащитником Андреем Ляхом (фото)
"Анжи" подписал контракт с полузащитником Андреем Ляхом, информирует официальный сайт клуба.
Ранее футболист выступал за "Химик" Дзержинск, "Ростов", "Ветра" (Литва), "Жемчужина-Сочи", "Спартак" Кострома, "Арсенал" Тула и "Томь".
- Лях - футболист с российским паспортом и ему 26 лет, - прокомментировал данный переход спортивный директор клуба Александр Танцюра. - Мы надеемся, что Андрей в "Анжи" будет прогрессировать и дальше. И тем самым поможет нам в решении задач.
Ранее футболист выступал за "Химик" Дзержинск, "Ростов", "Ветра" (Литва), "Жемчужина-Сочи", "Спартак" Кострома, "Арсенал" Тула и "Томь".
- Лях - футболист с российским паспортом и ему 26 лет, - прокомментировал данный переход спортивный директор клуба Александр Танцюра. - Мы надеемся, что Андрей в "Анжи" будет прогрессировать и дальше. И тем самым поможет нам в решении задач.
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