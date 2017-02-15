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"Анжи" заключил соглашение с полузащитником Андреем Ляхом (фото)

"Анжи" подписал контракт с полузащитником Андреем Ляхом, информирует официальный сайт клуба.

Ранее футболист выступал за "Химик" Дзержинск, "Ростов", "Ветра" (Литва), "Жемчужина-Сочи", "Спартак" Кострома, "Арсенал" Тула и "Томь".

- Лях - футболист с российским паспортом и ему 26 лет, - прокомментировал данный переход спортивный директор клуба Александр Танцюра. - Мы надеемся, что Андрей в "Анжи" будет прогрессировать и дальше. И тем самым поможет нам в решении задач.

Теги: Анжи
Сегодня, 15:08
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