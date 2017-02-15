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Руслан Мухаметшин: веду диалог с двумя клубами из ФНЛ

Нападающий Руслан Мухаметшин, ушедший из тульского "Арсенала", рассказал о вариантах продолжения своей карьеры.

"Пока что еще не до конца определился, где продолжу карьеру. Скорее всего, присоединюсь к кому-то до лета. Потому что лететь куда-то, например, в Казахстан, не особо хочется.

В приоритете вариант трудоустроиться где-нибудь поближе. На данный момент веду диалог с двумя клубами из ФНЛ", – цитирует Мухаметшина "Чемпионат".
Теги: Мухаметшин
Сегодня, 15:39
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