Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
12:30
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Руслан Мухаметшин: веду диалог с двумя клубами из ФНЛ
Нападающий Руслан Мухаметшин, ушедший из тульского "Арсенала", рассказал о вариантах продолжения своей карьеры.
"Пока что еще не до конца определился, где продолжу карьеру. Скорее всего, присоединюсь к кому-то до лета. Потому что лететь куда-то, например, в Казахстан, не особо хочется.
В приоритете вариант трудоустроиться где-нибудь поближе. На данный момент веду диалог с двумя клубами из ФНЛ", – цитирует Мухаметшина "Чемпионат".
"Пока что еще не до конца определился, где продолжу карьеру. Скорее всего, присоединюсь к кому-то до лета. Потому что лететь куда-то, например, в Казахстан, не особо хочется.
В приоритете вариант трудоустроиться где-нибудь поближе. На данный момент веду диалог с двумя клубами из ФНЛ", – цитирует Мухаметшина "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.