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Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Для гостей и волонтеров ЧМ-2018 и КК-2017 общественный транспорт Москвы будет бесплатным
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что гости и волонтеры Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 будут пользоваться общественным транспортом столицы бесплатно.
"Решили, что зрители и волонтеры ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017 смогут во время соревнований бесплатно ездить на общественном транспорте", - написал Собянин в твиттере.
"Решили, что зрители и волонтеры ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017 смогут во время соревнований бесплатно ездить на общественном транспорте", - написал Собянин в твиттере.
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