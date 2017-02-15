Для гостей и волонтеров ЧМ-2018 и КК-2017 общественный транспорт Москвы будет бесплатным

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что гости и волонтеры Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 будут пользоваться общественным транспортом столицы бесплатно.



"Решили, что зрители и волонтеры ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017 смогут во время соревнований бесплатно ездить на общественном транспорте", - написал Собянин в твиттере.