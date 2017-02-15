Роман Нойштедтер: некоторых игроков "Краснодара" знаю по сборной

Полузащитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от 1-го матча 1/16 финала Лиги Европы с "Краснодаром".



"Мы прошли группу, очень довольные. Некоторых игроков "Краснодара" я знаю по сборной. У них очень хорошая команда. Самое важное - завтра найти середину атаки и обороны, потому что Нам дается только две игры, так что завтра надо уехать с хорошим результатом", - сказал футболист.



Rusfootball.info