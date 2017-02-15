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18:53
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
18:44
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (1)
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (1)
12:30
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Роман Нойштедтер: некоторых игроков "Краснодара" знаю по сборной
Полузащитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от 1-го матча 1/16 финала Лиги Европы с "Краснодаром".
"Мы прошли группу, очень довольные. Некоторых игроков "Краснодара" я знаю по сборной. У них очень хорошая команда. Самое важное - завтра найти середину атаки и обороны, потому что Нам дается только две игры, так что завтра надо уехать с хорошим результатом", - сказал футболист.
Rusfootball.info
"Мы прошли группу, очень довольные. Некоторых игроков "Краснодара" я знаю по сборной. У них очень хорошая команда. Самое важное - завтра найти середину атаки и обороны, потому что Нам дается только две игры, так что завтра надо уехать с хорошим результатом", - сказал футболист.
Rusfootball.info
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