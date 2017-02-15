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Агент: Глебу достаточно две-три недели, чтобы быть готовым на 100 процентов

Футбольный агент Евгений Гайдук рассказал о том, в какой физической форме сейчас находится его клиент полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб.

"Естественно, в последнее время он тренировался и поддерживал форму индивидуально, поэтому ему нужно какое-то время, чтобы привести себя в оптимальные кондиции. Он профессионал, ему достаточно две-три недели, чтобы быть готовым на 100 процентов.

Александра хорошо знают в клубе, ведь он выступал за "Крылья Советов" и помог команде в 2012 году остаться в премьер-лиге. К тому же в "Крыльях" работает белорусский тренер, который прекрасно знаком с возможностями Глеба", — цитирует Гайдука "Спорту День за Днем".
Теги: Глеб Крылья Советов
Сегодня, 18:23
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