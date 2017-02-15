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Андрей Лях: постараюсь доказать своей игрой, что в "Анжи" поступили правильно, пригласив меня

Новоиспечённый полузащитник "Анжи" Андрей Лях поделился своими эмоциями после подписания контракта с клубом.

"С "Анжи" я связываю большие надежды. Новый клуб, новый коллектив. Это вызов, как для меня, так и для нашей обновленной команды. Мы вместе будем биться в каждом матче и добиваться высоких результатов.

Для этого я лично приложу максимум своих сил и постараюсь доказать своей игрой, что в "Анжи" поступили правильно, пригласив меня, - цитирует игрока официальный сайт команды.
Теги: Анжи
Сегодня, 18:28
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