"Шахтер" прибыл в Виго на матч против "Сельты"

Предсезонные сборы "Шахтёра" завершились, сообщает официальный сайт команды. В среду утром команда на автобусе переехала из португальской Браги в испанский Виго, где должен пройти первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Сельты".



Преодолев расстояние почти в 120 километров за час с небольшим, дончане прибыли в Галисию. Сегодня вечером на стадионе "Болаидос" пройдет открытая тренировка "Шахтера", а также пресс-конференция главного тренера Паулу Фонсеки и полузащитника Фреда.