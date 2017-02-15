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"Шахтер" прибыл в Виго на матч против "Сельты"

Предсезонные сборы "Шахтёра" завершились, сообщает официальный сайт команды. В среду утром команда на автобусе переехала из португальской Браги в испанский Виго, где должен пройти первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Сельты".

Преодолев расстояние почти в 120 километров за час с небольшим, дончане прибыли в Галисию. Сегодня вечером на стадионе "Болаидос" пройдет открытая тренировка "Шахтера", а также пресс-конференция главного тренера Паулу Фонсеки и полузащитника Фреда.
Теги: Шахтер Сельта
Сегодня, 19:02
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