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Репортаж с тренировки "Краснодара" (фото+видео)

Представляем Вашему вниманию репортаж с тренировки "Краснодара" накануне матча против "Фенербахче".









Теги: Краснодар Фото Видео
Сегодня, 19:06
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