Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Рикардо Родригес может летом перейти в "Интер"

Защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес может перейти в "Интер", утверждает Corriere dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб намерен осуществить переход футболиста в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Родригес появился на поле 19 раз и забил два мяча.
Теги: Родригес Интер Вольфсбург
Сегодня, 19:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.