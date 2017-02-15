Рикардо Родригес может летом перейти в "Интер"

Защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес может перейти в "Интер", утверждает Corriere dello Sport.



По данным источника, итальянский клуб намерен осуществить переход футболиста в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Родригес появился на поле 19 раз и забил два мяча.