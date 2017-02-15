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18:53
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
18:44
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (1)
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (1)
12:30
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Рикардо Родригес может летом перейти в "Интер"
Защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес может перейти в "Интер", утверждает Corriere dello Sport.
По данным источника, итальянский клуб намерен осуществить переход футболиста в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Родригес появился на поле 19 раз и забил два мяча.
По данным источника, итальянский клуб намерен осуществить переход футболиста в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Родригес появился на поле 19 раз и забил два мяча.
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