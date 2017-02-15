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Фанаты "Фенербахче" поддержали свою команду в Краснодаре (видео)

Накануне 1/16 Финала Лиги Европы УЕФА "Краснодар" - "Фенербахче" группа фанатов турецкой команды побывала на открытой для СМИ тренировке, где решили поддержать своих футболистов.

Теги: Фенербахче Краснодар Rвидео
Сегодня, 19:58
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№1 Написал: glorvsex (Сегодня, 21:09) #
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online

вот это аншлаг
Регистрация: 5.02.2017
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