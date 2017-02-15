Фанаты "Фенербахче" поддержали свою команду в Краснодаре (видео)

Накануне 1/16 Финала Лиги Европы УЕФА "Краснодар" - "Фенербахче" группа фанатов турецкой команды побывала на открытой для СМИ тренировке, где решили поддержать своих футболистов.



