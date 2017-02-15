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19:36
Артуро Видаль: постараемся сделать так, чтобы последним матчем Лама был финал Лиги чемпионов (1)
Артуро Видаль: постараемся сделать так, чтобы последним матчем Лама был финал Лиги чемпионов (1)
18:53
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
18:44
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (2)
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (2)
18:38
Дик Адвокат: в Европе недооценивают силу как российского чемпионата, так и турецкого (видео) (1)
Дик Адвокат: в Европе недооценивают силу как российского чемпионата, так и турецкого (видео) (1)
Фанаты "Фенербахче" поддержали свою команду в Краснодаре (видео)
Накануне 1/16 Финала Лиги Европы УЕФА "Краснодар" - "Фенербахче" группа фанатов турецкой команды побывала на открытой для СМИ тренировке, где решили поддержать своих футболистов.
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