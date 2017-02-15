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Рикарду Карвалью стал игроком "Шанхай СИПГ"

Экс-защитник "Челси" Рикарду Карвалью продолжит карьеру в Китае.

Футболист будет выступать за китайский клуб "Шанхай СИПГ", сообщает официальный сайт команды.

Игрок перебрался в азиатский клуб на правах свободного агента. Подробности сделки не сообщаются.
Теги: Карвалью Челси Шанхай СИПГ
Сегодня, 20:32
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