Рикарду Карвалью стал игроком "Шанхай СИПГ"

Экс-защитник "Челси" Рикарду Карвалью продолжит карьеру в Китае.



Футболист будет выступать за китайский клуб "Шанхай СИПГ", сообщает официальный сайт команды.



Игрок перебрался в азиатский клуб на правах свободного агента. Подробности сделки не сообщаются.