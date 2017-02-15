Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

На матч "Шахтер" - "Сельта" продано 20 тысяч билетов

На ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Сельтой", который состоится 23 февраля в Харькове, продано уже 20 тысяч билетов.

Об этом информирует официальный твиттер донецкого клуба.

Напомним, первый поединок между соперниками состоится в Виго завтра.
Теги: Шахтер Сельта
Сегодня, 21:06
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (0)
online

Зачем писать про этот бендеровский Шахтер кому он нужен!? smirk
Регистрация: 11.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.