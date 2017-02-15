На матч "Шахтер" - "Сельта" продано 20 тысяч билетов

На ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Сельтой", который состоится 23 февраля в Харькове, продано уже 20 тысяч билетов.



Об этом информирует официальный твиттер донецкого клуба.



Напомним, первый поединок между соперниками состоится в Виго завтра.