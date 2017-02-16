К бою готовы? Как стартующие в Лиге Европы провели зиму

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«Краснодар» (7 игр, 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение, 13:4)
Пришли: Клаэссон, Рамирес, Шишкин, Комличенко
Ушли: Ахмедов, Куасси, Енджейчик
УЕФА запрещает Сергею Галицкому тратить серьёзные деньги, потому пока «Краснодар» по-прежнему остаётся клубом из российской пятёрки, но не более. Где-то развитие застопорилось, но в еврокубках чёрно-зелёные пока шли step-by-step: групповой этап, выход в плей-офф, теперь было бы неплохо преодолеть хотя бы одну его стадию.
В том числе и с этой целью «Краснодар» приобрёл двух новичков: защитник Кристиан Рамирес и атакующий игрок Виктор Клаэссон (например, в игре с «Сувоном» швед поучаствовал во всех 3-х голах) оккупировали левый фланг команды на сборах – таким образом клуб попытался компенсировать уход Енджейчика и отсутствие Мамаева. Ожидалось, что проблемы с крайними защитниками поможет решить Роман Шишкин, но на сборах он наигрывался в центре полузащиты.
Игорь Шалимов на этих сборах получил шанс поставить свою игру, а не вымудряться улучшить кононовскую в коротких паузах между играми. Тренер уделяет много внимания быстрым атакам, отрабатывает выход из обороны с помощью диагоналей. К спаррингам подключались воспитанники клуба: возвращенный из чешской аренды нападающий Комличенко и Илья Жигулёв, выходивший в центре полузащиты, которую покинул Ахмедов. Впрочем, Одил давненько не показывал своего лучшего футбола, потому он, как и Эбуэ Куасси, вряд ли станет невосполнимой потерей.
Но как бы здорово ни вписались новички «Краснодара», как бы хорошо ни прижились идеи Шалимова, «Фенербахче» и без ван Перси является куда более классным и опытным соперником, которому также поможет дисквалификация Гранквиста. Если оппонент «Ростова» «Спарта» в прошлом году отвозила «Краснодар», то «Фенер» год назад сделал то же самое с «Локомотивом». Да, сейчас команда Дика Адвоката идёт лишь 4-й в турецкой лиге, где сенсационно лидирует «Истанбул», но в сравнении с «Краснодаром» важен сам факт нахождения в соревновательном ритме с 15-го января. Правда, этот отрезок скорее показывает, что с нынешним «Фенером» можно и нужно бороться: 2 из 3-х викторий добыты в кубке (хотя победа над «Бешикташем» дороже любой в чемпионате), а в целом лишь 3 победы в 7 матчах.
«Ростов» (7 игр, 4 победы, 3 ничьи, 18:8)
Пришёл: Девич
Не ушёл никто
Один из самых закрытых клубов России не изменил себе: никаких тебе трансляций товарняков на «Матч-ТВ», никаких тебе многочисленных журналистов ведущих российских СМИ, ездивших на сборы с теми же «Зенитом», «Краснодаром», ЦСКА, «Спартаком». Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар заявил, что «Ростов» сделал всё возможное, чтобы чехи не видели контрольных игр дончан. Так что информации о «Ростове» немного. Из того, что бросается в глаза сразу – всего 1 «сухой» спарринг из семи и 1 голевой шедевр в исполнении Дмитрия Полоза. Мхитарян и Жиру не так уж уникальны.
Главное зимнее достижение «Ростова» – полное сохранение своего основного состава. В матчах против «Спарты» Курбан Бердыев сможет выставить ровно тех игроков, что побеждали «Баварию», до конца бились с «Атлетико» и проходили ПСВ. В последнем матче на сборе против «Тромсё» (3:1) играла привычная десятка основных игроков плюс из-за отсутствия Наваса, которому 14 февраля исполнилось 37 лет, в центр обороны был передвинут Кудряшов, а фланг закрывал Терентьев. В том же матче первый мяч за клуб забил единственный новичок Марко Девич. Непохоже, что сербский украинец, присоединившийся к команде уже на 2-м сборе, вытеснит кого-либо из состава, но он должен помочь, когда Полоз и Азмун устанут.
Ростовские же болельщики устали отношения к себе со стороны руководства: настрадавшись от безобразной организации продаж билетов и от перекупщиков, теперь они узнают, что стадион можно попасть по ценам гораздо более низким, чем первоначальные. Продажи в рамках программы, согласно которой билет на худшие места стоил 1700 рублей, не пошли, потому вскоре цены были снижены до 900. Естественно, ни о каком возмещении и даже ни о каких извинениях перед уже купившими билеты болельщиками говорить не приходится. Разрыв в уровнях ростовских команды и клуба катастрофичен.
У «Спарты» Вячеслава Караваева в организационном плане дела идут лучше, да и в игровом всё неплохо – уверенно выиграли группу с «Саутгемптоном» и «Интером», хлопнули обоих. Команда, в прошлом сезоне на этой же стадии уничтожившая «Краснодар», также пока не играла официальных матчей и не должна иметь огромного преимущества в игровом тонусе. Правда, победа над «Зенитом» 2:0 и большое количество пропущенных «Ростовом» мячей настораживают. Однако лично у меня уверенности в команде Бердыева даже побольше, чем в остальных наших клубах.
«Зенит» (11 игр, 5 побед, 5 ничьих, 1 поражение, 15:7 + 14:1 в покатушках с «Сохаром»)
Пришли: Иванович, Эрнани, Молло, Зуйков, Цаллагов, Лунёв
Ушли: Витсель, М.Кержаков
Луческу получил в своё распоряжение много новых игроков и в ситуации кадрового профицита сыграл большое количество товарищеских матчей, в том числе и абсолютно ненужных – вряд ли даже защитникам Цаллагову и Зуйкову было сильно интересно забивать в матче, завершившимся со счётом 14:1. На 1-м сборе «Зенита» вообще царила на взгляд со стороны чехарда – сыграли 3 десятка футболистов.
На сбор в Бельгию 10-го февраля отправились 24 игрока, при этом Лунёву и Молло не нашлось место в заявке на Лигу Европы, а заявленные Новосельцев и братья Кержаковы не поехали на сбор (таким образом, Бабурин должен занять место резервного кипера после Лодыгина). На остальных позициях активно применялась ротация, неизбежная в графике 5 матчей за 10 дней (с 27 января по 5 февраля).
Тем не менее, очертания состава видны: вопросы возникают разве что по центру обороны (и, как следствие, её левому флангу из-за востребованности Кришито на обеих позициях). Слева в атаке активно наигрывался Шатов, справа конкурировали Мак и Кокорин. Полноценное возвращение Смольникова, судя по составам в спаррингах, откладывается. Несмотря на приход Ивановича, Цаллагова и Зуйкова справа выходил Анюков. Витселя, как и планировалось, должен заменить Эрнани.
С бразильцем и без него в последних матчах на сборах «Зенит» испытывал проблемы: в 3-х заключительных матчах побед не одержано, а соперник «Ростова» «Спарта» нанесла петербуржцам сухое поражение, да и скромному «Оденсе» команда Луческу забила лишь со своей половины поля.
От «Андерлехта» тоже непонятно чего ожидать: после перерыва в бельгийском чемпионате команда Рене Вейлера, выигрывала 4:2 и 3:1, затем сгоняла две нулевые ничьи, а в выходные снова победила «Зюльте-Варегем» со счётом 4:2. Как ни странно, в прошлом сезоне «Андерлехт» не противостоял российским командам – в 1/16 финала он выбил «Олимпиакос», а в 1/8 проиграл как раз «Шахтёру» Мирчи Луческу (1:3 в гостях, 0:1 дома). Тот случай, когда повторять – это хорошо.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Краснодар» (7 игр, 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение, 13:4)
Пришли: Клаэссон, Рамирес, Шишкин, Комличенко
Ушли: Ахмедов, Куасси, Енджейчик
УЕФА запрещает Сергею Галицкому тратить серьёзные деньги, потому пока «Краснодар» по-прежнему остаётся клубом из российской пятёрки, но не более. Где-то развитие застопорилось, но в еврокубках чёрно-зелёные пока шли step-by-step: групповой этап, выход в плей-офф, теперь было бы неплохо преодолеть хотя бы одну его стадию.
В том числе и с этой целью «Краснодар» приобрёл двух новичков: защитник Кристиан Рамирес и атакующий игрок Виктор Клаэссон (например, в игре с «Сувоном» швед поучаствовал во всех 3-х голах) оккупировали левый фланг команды на сборах – таким образом клуб попытался компенсировать уход Енджейчика и отсутствие Мамаева. Ожидалось, что проблемы с крайними защитниками поможет решить Роман Шишкин, но на сборах он наигрывался в центре полузащиты.
Игорь Шалимов на этих сборах получил шанс поставить свою игру, а не вымудряться улучшить кононовскую в коротких паузах между играми. Тренер уделяет много внимания быстрым атакам, отрабатывает выход из обороны с помощью диагоналей. К спаррингам подключались воспитанники клуба: возвращенный из чешской аренды нападающий Комличенко и Илья Жигулёв, выходивший в центре полузащиты, которую покинул Ахмедов. Впрочем, Одил давненько не показывал своего лучшего футбола, потому он, как и Эбуэ Куасси, вряд ли станет невосполнимой потерей.
Но как бы здорово ни вписались новички «Краснодара», как бы хорошо ни прижились идеи Шалимова, «Фенербахче» и без ван Перси является куда более классным и опытным соперником, которому также поможет дисквалификация Гранквиста. Если оппонент «Ростова» «Спарта» в прошлом году отвозила «Краснодар», то «Фенер» год назад сделал то же самое с «Локомотивом». Да, сейчас команда Дика Адвоката идёт лишь 4-й в турецкой лиге, где сенсационно лидирует «Истанбул», но в сравнении с «Краснодаром» важен сам факт нахождения в соревновательном ритме с 15-го января. Правда, этот отрезок скорее показывает, что с нынешним «Фенером» можно и нужно бороться: 2 из 3-х викторий добыты в кубке (хотя победа над «Бешикташем» дороже любой в чемпионате), а в целом лишь 3 победы в 7 матчах.
«Ростов» (7 игр, 4 победы, 3 ничьи, 18:8)
Пришёл: Девич
Не ушёл никто
Один из самых закрытых клубов России не изменил себе: никаких тебе трансляций товарняков на «Матч-ТВ», никаких тебе многочисленных журналистов ведущих российских СМИ, ездивших на сборы с теми же «Зенитом», «Краснодаром», ЦСКА, «Спартаком». Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар заявил, что «Ростов» сделал всё возможное, чтобы чехи не видели контрольных игр дончан. Так что информации о «Ростове» немного. Из того, что бросается в глаза сразу – всего 1 «сухой» спарринг из семи и 1 голевой шедевр в исполнении Дмитрия Полоза. Мхитарян и Жиру не так уж уникальны.
Главное зимнее достижение «Ростова» – полное сохранение своего основного состава. В матчах против «Спарты» Курбан Бердыев сможет выставить ровно тех игроков, что побеждали «Баварию», до конца бились с «Атлетико» и проходили ПСВ. В последнем матче на сборе против «Тромсё» (3:1) играла привычная десятка основных игроков плюс из-за отсутствия Наваса, которому 14 февраля исполнилось 37 лет, в центр обороны был передвинут Кудряшов, а фланг закрывал Терентьев. В том же матче первый мяч за клуб забил единственный новичок Марко Девич. Непохоже, что сербский украинец, присоединившийся к команде уже на 2-м сборе, вытеснит кого-либо из состава, но он должен помочь, когда Полоз и Азмун устанут.
Ростовские же болельщики устали отношения к себе со стороны руководства: настрадавшись от безобразной организации продаж билетов и от перекупщиков, теперь они узнают, что стадион можно попасть по ценам гораздо более низким, чем первоначальные. Продажи в рамках программы, согласно которой билет на худшие места стоил 1700 рублей, не пошли, потому вскоре цены были снижены до 900. Естественно, ни о каком возмещении и даже ни о каких извинениях перед уже купившими билеты болельщиками говорить не приходится. Разрыв в уровнях ростовских команды и клуба катастрофичен.
У «Спарты» Вячеслава Караваева в организационном плане дела идут лучше, да и в игровом всё неплохо – уверенно выиграли группу с «Саутгемптоном» и «Интером», хлопнули обоих. Команда, в прошлом сезоне на этой же стадии уничтожившая «Краснодар», также пока не играла официальных матчей и не должна иметь огромного преимущества в игровом тонусе. Правда, победа над «Зенитом» 2:0 и большое количество пропущенных «Ростовом» мячей настораживают. Однако лично у меня уверенности в команде Бердыева даже побольше, чем в остальных наших клубах.
«Зенит» (11 игр, 5 побед, 5 ничьих, 1 поражение, 15:7 + 14:1 в покатушках с «Сохаром»)
Пришли: Иванович, Эрнани, Молло, Зуйков, Цаллагов, Лунёв
Ушли: Витсель, М.Кержаков
Луческу получил в своё распоряжение много новых игроков и в ситуации кадрового профицита сыграл большое количество товарищеских матчей, в том числе и абсолютно ненужных – вряд ли даже защитникам Цаллагову и Зуйкову было сильно интересно забивать в матче, завершившимся со счётом 14:1. На 1-м сборе «Зенита» вообще царила на взгляд со стороны чехарда – сыграли 3 десятка футболистов.
На сбор в Бельгию 10-го февраля отправились 24 игрока, при этом Лунёву и Молло не нашлось место в заявке на Лигу Европы, а заявленные Новосельцев и братья Кержаковы не поехали на сбор (таким образом, Бабурин должен занять место резервного кипера после Лодыгина). На остальных позициях активно применялась ротация, неизбежная в графике 5 матчей за 10 дней (с 27 января по 5 февраля).
Тем не менее, очертания состава видны: вопросы возникают разве что по центру обороны (и, как следствие, её левому флангу из-за востребованности Кришито на обеих позициях). Слева в атаке активно наигрывался Шатов, справа конкурировали Мак и Кокорин. Полноценное возвращение Смольникова, судя по составам в спаррингах, откладывается. Несмотря на приход Ивановича, Цаллагова и Зуйкова справа выходил Анюков. Витселя, как и планировалось, должен заменить Эрнани.
С бразильцем и без него в последних матчах на сборах «Зенит» испытывал проблемы: в 3-х заключительных матчах побед не одержано, а соперник «Ростова» «Спарта» нанесла петербуржцам сухое поражение, да и скромному «Оденсе» команда Луческу забила лишь со своей половины поля.
От «Андерлехта» тоже непонятно чего ожидать: после перерыва в бельгийском чемпионате команда Рене Вейлера, выигрывала 4:2 и 3:1, затем сгоняла две нулевые ничьи, а в выходные снова победила «Зюльте-Варегем» со счётом 4:2. Как ни странно, в прошлом сезоне «Андерлехт» не противостоял российским командам – в 1/16 финала он выбил «Олимпиакос», а в 1/8 проиграл как раз «Шахтёру» Мирчи Луческу (1:3 в гостях, 0:1 дома). Тот случай, когда повторять – это хорошо.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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