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Виктор Линделёф может перейти в "Рому"

Защитник "Бенфики" Виктор Линделёф привлёк внимание итальянской "Ромы", утверждает издание Leggo.

"Волки" ищут замену своему игроку линии обороны Костасу Маноласу, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Теги: Рома Трансферы
Сегодня, 22:40
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