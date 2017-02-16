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"Реал" в Мадриде обыграл "Наполи" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" дома одержал победу над "Наполи".

Лига чемпионов. 1/8 финала

"Реал Мадрид" - "Наполи" - 3:1

Голы: Инсинье, 9, Бензема, 21, Кроос, 53, Каземиро, 61

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, (Пепе, 82), Варан, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Хамес Родригес, (Васкес, 87), Бензема, (Мората, 90), Роналду.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Диавара, Зелиньски, (Аллан, 85), Гамшик, (Милик, 90+1), Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Предупреждения: Зелиньски, 40, Модрич, 57, Мертенс, 86
Теги: Реал Наполи
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