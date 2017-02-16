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"Бавария" устроила разгром "Арсеналу" в 1/8 финала ЛЧ

"Бавария" дома с крупным счетом обыграла "Арсенал" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала

"Бавария" - "Арсенал" - 5:1

Голы: Роббен, 11, Левандовски, 53, Алькантара, 56, 63, Мюллер, 89 - Санчес, 30.

Нереализованный пенальти: Санчес, 30.

"Бавария": Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Хаби Алонсо, Видаль, Роббен (Рафинья, 87), Тьяго, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86).

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни (Габриэль, 49), Гиббс, Коклен (Жиру, 76), Джака, Окслейд-Чемберлен, Ивоби (Уолкотт, 66), Озил, Санчес.

Предупреждения: Мустафи, 15, Хуммельс, 26, Санчес, 33, Джака, 60, Лам, 83.
Теги: Бавария Арсенал
Сегодня, 00:41
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№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 00:45) #
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Жестко.

После Арсенала и пять мячей что схлопотали от немцев не кажется таким уж разгромом, а уж победа Ростова над Баварией вообще выходит за рамки реальности
Регистрация: 21.09.2015
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