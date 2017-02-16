Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Максим Батов подписал контракт с "Анжи"

Хавбек Максим Батов подписал соглашение с "Анжи", передает официальный сайт махачкалинцев.

Сообщается, что договор рассчитан до конца сезона-2018/19.

24-летний футболист ранее выступал за "Зенит" и "Зенит-2", "Черноморец", "Амкар", "Рубин" и "Оренбург".
Теги: Анжи
Сегодня, 00:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.