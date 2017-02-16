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Диего Марадона выступил в раздевалке "Наполи" перед игрой с "Реалом"

Легенда аргентинского футбола, экс-форвард "Наполи" Диего Марадона приехал в Мадрид на стадион "Сантьяго Бернабеу" на матч итальянской команды с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Перед началом встречи Марадона поговорил с игроками "Наполи" в раздевалке, сообщает журналист Питер Коатес.

Газета.ru
Теги: Наполи Марадона
Сегодня, 01:41
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