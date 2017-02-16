Диего Марадона выступил в раздевалке "Наполи" перед игрой с "Реалом"

Легенда аргентинского футбола, экс-форвард "Наполи" Диего Марадона приехал в Мадрид на стадион "Сантьяго Бернабеу" на матч итальянской команды с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.Перед началом встречи Марадона поговорил с игроками "Наполи" в раздевалке, сообщает журналист Питер Коатес.