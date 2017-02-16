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Арсен Венгер: нам надо смириться с этим поражением, ужасный результат
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался относительно крупного поражения от "Баварии"? (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Это был странный матч... Мы хорошо провели первый тайм, перед самым перерывом упустили два выгоднейших момента. Но затем пропустили дважды за четыре минуты второго тайма. Два гола за такой короткий промежуток времени – это слишком.
Надо все тщательно проанализировать. Думаю, тут можно вести речь и о нашем настрое, и о проблемах в организации игры. А ведь до этого все было под контролем. Но главные проблемы начались после третьего гола. Мы "поплыли", организация полностью исчезла.
Косьельни? Ну, конечно, я бы хотел, чтобы он остался на поле. Так или иначе, нам надо смириться с этим поражением. Ужасный результат. Последние 25 минут были сущим кошмаром. У нас просто не было ответа", - передает слова Венгера официальный сайт УЕФА.
"Это был странный матч... Мы хорошо провели первый тайм, перед самым перерывом упустили два выгоднейших момента. Но затем пропустили дважды за четыре минуты второго тайма. Два гола за такой короткий промежуток времени – это слишком.
Надо все тщательно проанализировать. Думаю, тут можно вести речь и о нашем настрое, и о проблемах в организации игры. А ведь до этого все было под контролем. Но главные проблемы начались после третьего гола. Мы "поплыли", организация полностью исчезла.
Косьельни? Ну, конечно, я бы хотел, чтобы он остался на поле. Так или иначе, нам надо смириться с этим поражением. Ужасный результат. Последние 25 минут были сущим кошмаром. У нас просто не было ответа", - передает слова Венгера официальный сайт УЕФА.
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