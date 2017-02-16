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Карло Анчелотти: после перерыва наша игра пошла как по маслу
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти дал свой комментарий по игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" (5:1).
"Мы провели хороший матч, удачно начали. "Арсенал" смог сравнять счет, в первом тайме у нас были проблемы. После перерыва все шло как по маслу, мы нашли нужный баланс, порадовал настрой моих ребят.
У нас было достаточно хороших матчей, и я не могу сказать, лучшая это наша игра или нет. Но это был не финал, и всегда нужно играть ответный матч, к сожалению.
Первый тайм вышел очень упорным. "Арсенал" всегда опасен, особенно что касается контратак. После перерыва мы явно прибавили в "физике". И думаю, именно благодаря этому наше преимущество было столь велико.
Арсен Венгер - опытнейший специалист, но это футбол. Он найдет пути, как выйти из такой сложной ситуации. Это всего один матч, и нужно смотреть вперед.
Я же очень рад за Томаса Мюллера. Он здорово работал на тренировках в последние недели и свой гол заслужил. Это важный игрок для нашей команды", - передает слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
"Мы провели хороший матч, удачно начали. "Арсенал" смог сравнять счет, в первом тайме у нас были проблемы. После перерыва все шло как по маслу, мы нашли нужный баланс, порадовал настрой моих ребят.
У нас было достаточно хороших матчей, и я не могу сказать, лучшая это наша игра или нет. Но это был не финал, и всегда нужно играть ответный матч, к сожалению.
Первый тайм вышел очень упорным. "Арсенал" всегда опасен, особенно что касается контратак. После перерыва мы явно прибавили в "физике". И думаю, именно благодаря этому наше преимущество было столь велико.
Арсен Венгер - опытнейший специалист, но это футбол. Он найдет пути, как выйти из такой сложной ситуации. Это всего один матч, и нужно смотреть вперед.
Я же очень рад за Томаса Мюллера. Он здорово работал на тренировках в последние недели и свой гол заслужил. Это важный игрок для нашей команды", - передает слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
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