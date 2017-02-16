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Филипп Лам: "Бавария" - тертый калач, мы были практически безупречны

Капитан "Баварии" Филипп Лам высказался относительно разгрома "Арсенала" (5:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Наша команда - тертый калач. В последних матчах нам очень везло, а вот сегодня мы были практически безупречны.

Была пара неуверенных минут, и тогда было тревожно, но в целом мы сыграли выше всяких похвал", - цитирует Лама официальный сайт УЕФА.
Теги: Лам Бавария
Сегодня, 02:57
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