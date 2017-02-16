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Маурицио Сарри: постараемся выиграть в Неаполе с результатом 2:0

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).

"Мы слишком часто теряли мяч, когда начинали атаки. Это не наш обычный футбол. Поэтому защитникам пришлось непросто. Нам противостояла лучшая команда в мире. Жаль, что мы сделали так много ошибок.

Ответный матч? Мы постараемся выиграть с результатом 2:0. Хотя думаю, у "Реала" на этот счет другое мнение", - передает слова Сарри официальный сайт УЕФА.
Теги: Сарри Наполи
Сегодня, 02:59
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