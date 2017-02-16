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Участники беспорядков на Евро-2016 не смогут получить паспорта болельщиков на ЧМ-2018

Участники беспорядков в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года не смогут получить паспорт болельщика Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, сообщил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин.

"Насколько мне известно, правоохранительные органы установили всех российских участников беспорядков во Франции. С ними проведена профилактическая работа. Думаю, что данные лица не смогут получить паспорт болельщика для посещения мероприятий Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в России", цитирует Маркина "Р-Спорт".

Получение паспорта болельщика является обязательным условием для допуска на территорию стадиона в дни матчей КК-2017 и ЧМ-2018 - без паспорта болельщика даже при наличии билета попасть на игру не получится.
Сегодня, 08:49
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