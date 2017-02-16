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Сергей Карасев и Владислав Безбородов побывали в тренировочном лагере "Амкара".

Накануне по приглашению руководителей "Амкара" в тренировочном лагере красно-черных побывали ведущие российские арбитры Сергей Карасёв и Владислав Безбородов.

Они напомнили футболистам о недавних нововведениях в правилах игры и показали нарезку типичных эпизодов, судейская трактовка которых в последнее время изменилась. Карасев и Безбородов, имеющие огромный опыт работы не только в России, но и на международной арене, ответили на многочисленные вопросы футболистов команды.

"Хочу поблагодарить за помощь в проведении этого семинара руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. Такие встречи очень важны. Футболисты получили ту информацию, которая наверняка пригодится им во время сезона.

Правила игры, в целом, меняются несильно, но в методике судейства все время появляется что-то новое. И мы благодарны арбитрам, что они рассказали нам о том, как теперь принято трактовать различные игровые эпизоды", - цитирует исполнительного директора клуба Денис Маслов пресс-служба "Амкара".
Теги: Амкар
Сегодня, 09:54
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