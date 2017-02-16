Пепе Рейна: мы столкнулись с великим "Реалом"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна прокомментировал матч против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.



"Мы столкнулись с великим "Реалом". Поздравляю соперника с победой, но это еще не конец, мы будем бороться в ответной встрече.



Да, Марадона зашел в раздевалку перед матчем и попросил нас играть для болельщиков", - цитирует Рейну Football Italia.