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Пепе Рейна: мы столкнулись с великим "Реалом"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна прокомментировал матч против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы столкнулись с великим "Реалом". Поздравляю соперника с победой, но это еще не конец, мы будем бороться в ответной встрече.

Да, Марадона зашел в раздевалку перед матчем и попросил нас играть для болельщиков", - цитирует Рейну Football Italia.
Теги: Рейна Наполи
Сегодня, 10:22
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