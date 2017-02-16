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Евгений Ловчев: "Зенит" пока непонятен для меня

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев поделился прогнозом на матч 1/16 финала Лиги Европы "Андерлехт" – "Зенит".

- "Зенит" непонятен для меня. Не увидел в многочисленных контрольных матчах основы как таковой. Но команда ни шатко ни валко и первый круг чемпионата провела. Перед сезоном все хотели показаться Луческу, потом рабочая атмосфера несколько изменилась.

Правда, сейчас "Зенит" серьезно укрепился. Иванович в отличной форме, Эрнани призван быстрее развивать атаку. И вот как раз нападение – главный вопрос. В каком состоянии Кокорин и Дзюба? Да, вроде бы они забивали на сборах, особенно Кокорин. Но ответ на все вопросы дадут только официальные игры, - передает слова Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Зенит
Сегодня, 10:34
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