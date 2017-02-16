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Дик Адвокат: эксперименты в сборной России меня удивляют, не пора ли определиться?
Наставник "Фенербахче" Дик Адвокат, ранее возглавлявший сборную России, высказался о полузащитнике своей команды Романе Нойштедтере, а также прокомментировал эксперименты в российской национальной команде.
"Нойштедтер - хороший парень. Ему не очень повезло, что у нас есть Шкртел и Кьяер. Очень мощные и авторитетные центральные защитники, выдержать конкуренцию с ними может далеко не каждый. Роман старается. В матче с "Краснодаром" у него, полагаю, будет шанс, потому что Шкртел не сыграет. Но надо думать и о будущем.
Взял бы его в сборную России? Конечно. Знаю, и Черчесов с ним говорил. Не знаю, правда, чем закончился разговор, но надеюсь, хорошо для Романа.
Порой эксперименты сборной России меня удивляют. Притом что Кубок конфедераций начинается уже летом. Не пора ли определиться? Это мое мнение, никому его не навязываю. Эксперименты не могут продолжаться вечно", - цитирует Адвоката "СЭ".
"Нойштедтер - хороший парень. Ему не очень повезло, что у нас есть Шкртел и Кьяер. Очень мощные и авторитетные центральные защитники, выдержать конкуренцию с ними может далеко не каждый. Роман старается. В матче с "Краснодаром" у него, полагаю, будет шанс, потому что Шкртел не сыграет. Но надо думать и о будущем.
Взял бы его в сборную России? Конечно. Знаю, и Черчесов с ним говорил. Не знаю, правда, чем закончился разговор, но надеюсь, хорошо для Романа.
Порой эксперименты сборной России меня удивляют. Притом что Кубок конфедераций начинается уже летом. Не пора ли определиться? Это мое мнение, никому его не навязываю. Эксперименты не могут продолжаться вечно", - цитирует Адвоката "СЭ".
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