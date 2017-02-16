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Дик Адвокат: эксперименты в сборной России меня удивляют, не пора ли определиться?

Наставник "Фенербахче" Дик Адвокат, ранее возглавлявший сборную России, высказался о полузащитнике своей команды Романе Нойштедтере, а также прокомментировал эксперименты в российской национальной команде.

"Нойштедтер - хороший парень. Ему не очень повезло, что у нас есть Шкртел и Кьяер. Очень мощные и авторитетные центральные защитники, выдержать конкуренцию с ними может далеко не каждый. Роман старается. В матче с "Краснодаром" у него, полагаю, будет шанс, потому что Шкртел не сыграет. Но надо думать и о будущем.

Взял бы его в сборную России? Конечно. Знаю, и Черчесов с ним говорил. Не знаю, правда, чем закончился разговор, но надеюсь, хорошо для Романа.

Порой эксперименты сборной России меня удивляют. Притом что Кубок конфедераций начинается уже летом. Не пора ли определиться? Это мое мнение, никому его не навязываю. Эксперименты не могут продолжаться вечно", - цитирует Адвоката "СЭ".
Теги: Адвокат Сборная России
Сегодня, 10:38
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13
(2)
№13 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
Черчесов,занявший пост тренера сборной ,по недомыслию моториста, будет экспериментировать пока не выгонят. Ну какой из него тренер сборной? Выиграть с самым богатым клубом Польши чемпионат и кубок - это не показатель.

Сейчас уже кого не назначать,кардинально ничего уже не изменить.Время отведённое до старта ЧМ-18 бездарно профукано.После Евро-12 только болтали и ничего не делали.Теперь-цейтнот.Только думается мне после ЧМ-18 у нас с футболом будет совсем беда.
Регистрация: 9.08.2015
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Одиссей
Черчесов,занявший пост тренера сборной ,по недомыслию моториста, будет экспериментировать пока не выгонят. Ну какой из него тренер сборной? Выиграть с самым богатым клубом Польши чемпионат и кубок - это не показатель.

Согласен на 100%!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№11 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 12:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Черчесов,занявший пост тренера сборной ,по недомыслию моториста, будет экспериментировать пока не выгонят. Ну какой из него тренер сборной? Выиграть с самым богатым клубом Польши чемпионат и кубок - это не показатель.
Регистрация: 20.02.2013
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Седой
Ты и сам чудил не меньше, видимо есть на то причины, короче болельщикам знать не дано.
Кстати, а почему полузащитник, как назвали в статье Нойштедтера конкурирует с защитниками?

Ничего он не чудил...вывел сборную с первого места группы, опираясь на проверенных людей, которых прекрасно знал, и вообще Дик консервативен в вопросах основы....Не его вина, что Керж по воробьям куярил


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 11:49) #
  • +1
  •  (1)

Хуже уже не будет, так что я за эксперименты!!!
Регистрация: 17.12.2015
№8 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Ты и сам чудил не меньше, видимо есть на то причины, короче болельщикам знать не дано.
Кстати, а почему полузащитник, как назвали в статье Нойштедтера конкурирует с защитниками?


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№7 Написал: mustang (Сегодня, 11:22) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
я с содроганием вспоминаю твои определения
от твоих экспериментов плеваться хотелось
Регистрация: 23.12.2015
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Manowar
Цитата: alexpyat
За наших буду болеть, но ждать от них ничего не хочу

Скорее не могу . Как это ? Я хочу , но не могу ! Они и сами не могут . Не хорошее предчувствие облома ! unamused

Вот из-за этого предчувствия и не хочется ждать ничего. Лучше приятная неожиданность, чем плановый облом
Регистрация: 23.03.2016
№5 Написал: prime Пенза (Сегодня, 11:05) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
все помнят как ты определялся в сборной
Регистрация: 2.08.2009
№4 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:02) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: alexpyat
За наших буду болеть, но ждать от них ничего не хочу

Скорее не могу . Как это ? Я хочу , но не могу ! Они и сами не могут . Не хорошее предчувствие облома ! unamused
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Да у нас даже если в итоге на турнире будут играть вообще левые люди, которые никогда не играли за сборную, уже никто не удивится. Мало ли у нас неизвестных никому вызывали? Только вот они неизвестными так и остались ими. От предстоящих КК и ЧМ жду только красивых игр. За наших буду болеть, но ждать от них ничего не хочу
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 10:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Ван Перси и Шкртел не играют ? Это на руку Краснодару . Победы !
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 10:45) #
  • +5
  •  (7)

Вот такие мы экспериментаторы , Дик!

нам до сих пор интересно - можно ли гланды через жопу вырезать!
Регистрация: 21.09.2015
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