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Владимир Маркин: по факту хулиганства фанатов было возбуждено восемь уголовных дел

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин сообщил рассказал, что в минувшем году было возбуждено восемь уголовных дел по факту хулиганства футбольных фанатов.

"За прошлый год в России по фактам массовых хулиганских действий фанатов возбуждено восемь уголовных дел. В ходе предварительного расследования 11 лидерам указанных групп избрана мера пресечения - домашний арест, семеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, один объявлен в федеральный розыск.

Число массовых драк фанатов в истекшем году снизилось до двух против 16 в 2015-м", - передает слова Маркина "Р-Спорт".
Сегодня, 10:56
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