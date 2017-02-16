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"Локомотив" сделал предложение по лучшему игроку Кубка Африки Кристиану Бассогогу

"Локомотив" претендует на лучшего игрок Кубка африканских наций Кристиана Бассогога, сообщил в твиттере редактор nordicbetblog.dk Сорен Соргенфри.

Сообщается, что "железнодорожники" сделали предложение датскому "Ольборгу" по 21-летнему футболисту в размере € 5,3 млн.
Теги: Локомотив
Сегодня, 11:02
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8
(1)
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:23) #
  • -3
  •  (3)

Да никто не поедет сюда! Только аренды, лавки, травмы, или тройные - четверные переплаты. Спасибо Зине и всемогущему Газпрому. Такая репутация от нашего футбола отклеится очень нескоро. Очень
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: aimu Москва (Сегодня, 12:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: manatee
В Википедии его уже сделали игроком Локомотива!

Википедия конечно не показатель, но он там уже игрок китайского клуба, а не Локомотива My Webpage
Регистрация: 20.11.2009
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:52) #
  • -1
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online

ГОРЬКО!!
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 11:50) #
  • 0
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Цитата: Sergey Nasirov_2
Молодцы,если получиться!


Плюсанул

Ремарка: если подпишут то Орлову сложно будет вести матч Локо -Зенит из-за фамилии игрока
Регистрация: 21.09.2015
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:24) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну если посмотреть обзоры про него - вроде игрок отличный, но лучший игрок Кубка Африки скорее всего достанется более именитым клубам из Европы. Локомотив скорее всего не единственные, кто его хочет приобрести
Регистрация: 23.03.2016
№3 Написал: vlees (Сегодня, 11:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: manatee
В Википедии его уже сделали игроком Локомотива!

В википедии его можно сделать игроком любой команды
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: manatee Москва (Сегодня, 11:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В Википедии его уже сделали игроком Локомотива!
Регистрация: 16.08.2010
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:09) #
  • +3
  •  (3)
online

Молодцы,если получиться!
Регистрация: 27.07.2016
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