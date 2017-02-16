"Локомотив" сделал предложение по лучшему игроку Кубка Африки Кристиану Бассогогу

"Локомотив" претендует на лучшего игрок Кубка африканских наций Кристиана Бассогога, сообщил в твиттере редактор nordicbetblog.dk Сорен Соргенфри.



Сообщается, что "железнодорожники" сделали предложение датскому "Ольборгу" по 21-летнему футболисту в размере € 5,3 млн.