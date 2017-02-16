Серхио Рамос: не стану скрывать, поражение "Барселоны" порадовало меня

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что рад поражению "Барселоны" от ПСЖ (0:4) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



"Не стану скрывать, поражение "Барселоны" в Париже порадовало меня. Это не удивительно, ведь в Примере они смотрятся слабо, а "ПСЖ" сыграл достойно, осуществлял сильный прессинг.



Конечно, я не хочу видеть страдания друзей, но очевидно, что победы "Барселоны" мне не нравятся", - цитирует Рамоса AS.