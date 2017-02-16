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Серхио Рамос: не стану скрывать, поражение "Барселоны" порадовало меня

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что рад поражению "Барселоны" от ПСЖ (0:4) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Не стану скрывать, поражение "Барселоны" в Париже порадовало меня. Это не удивительно, ведь в Примере они смотрятся слабо, а "ПСЖ" сыграл достойно, осуществлял сильный прессинг.

Конечно, я не хочу видеть страдания друзей, но очевидно, что победы "Барселоны" мне не нравятся", - цитирует Рамоса AS.
Теги: Рамос Барселона
Сегодня, 11:27
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№1 Написал: AlexYush Москва (Сегодня, 12:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
smiling_imp
Регистрация: 5.05.2014
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