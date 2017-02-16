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Боссы "Барселоны" задумались о целесообразности продления контракта с Луисом Энрике

Руководство "Барселоны" после разгрома от "ПСЖ" в Лиге чемпионов не будет торопиться продлевать контракт с главным тренером команды Луисом Энрике, передает AS.

До матча в Париже глава каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу склонялся к тому, чтобы убедить Энрике продлить контракт, однако теперь у руководящего состава каталонцев появились сомнения в целесообразности этого.

Текущее соглашение с испанским тренером истекает летом нынешнего года.
Теги: Барселона Энрике
Сегодня, 11:50
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№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:38) #
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№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:33) #
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