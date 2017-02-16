Боссы "Барселоны" задумались о целесообразности продления контракта с Луисом Энрике

Руководство "Барселоны" после разгрома от "ПСЖ" в Лиге чемпионов не будет торопиться продлевать контракт с главным тренером команды Луисом Энрике, передает AS.



До матча в Париже глава каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу склонялся к тому, чтобы убедить Энрике продлить контракт, однако теперь у руководящего состава каталонцев появились сомнения в целесообразности этого.



Текущее соглашение с испанским тренером истекает летом нынешнего года.

