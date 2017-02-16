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Игорь Резвухин: "Амкар" против того, чтобы играть с "Уралом" в манеже
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что клуб выступает против идеи проведения матча 18-го тура чемпионата России с "Уралом" в манеже.
"Не знаю, откуда у вас такая информация, что они хотят играть в манеже. Я не слышал об этом. У меня другая информация.
Мы в любом случае против того, чтобы этот матч проводился в манеже", – цитирует Резвухин ТАСС.
Напомним, матч "Урал" - "Амкар" состоится в Екатеринбурге 5 марта.
"Не знаю, откуда у вас такая информация, что они хотят играть в манеже. Я не слышал об этом. У меня другая информация.
Мы в любом случае против того, чтобы этот матч проводился в манеже", – цитирует Резвухин ТАСС.
Напомним, матч "Урал" - "Амкар" состоится в Екатеринбурге 5 марта.
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