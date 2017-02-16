Неймар: наши шансы - 1 процент, и 99 процентов веры

Нападающий "Барселоны" Неймар оценил вероятность того, что каталонская команда сможет пройти "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов после разгрома в Париже со счетом 0:4."Наши шансы - 1 процент, и 99 процентов веры", - написал Неймар в Инстаграме.