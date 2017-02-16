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Неймар: наши шансы - 1 процент, и 99 процентов веры

Нападающий "Барселоны" Неймар оценил вероятность того, что каталонская команда сможет пройти "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов после разгрома в Париже со счетом 0:4.

"Наши шансы - 1 процент, и 99 процентов веры", - написал Неймар в Инстаграме.

Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 12:56
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№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
C таким подбором игроков нельзя так позориться.
Во-первых, 0 забитых.
Во-вторых, 4 пропущено.
В-третьих, это ЛЧ. О каком недонастрое может идти речь?

Тем удивительнее этот просер.
Раз в чемпионате так все плохо и в ЛЧ фактически вылет - надо тренера менять.

Не справляется он с поставленными задачами.


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Регистрация: 10.03.2009
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