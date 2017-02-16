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Агент: не нужно делать ажиотаж вокруг интереса "Зенита" к Караваеву
Агент защитника чешской "Спарты" Вячеслава Караваева Алексей Сафонов прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны "Зенита".
"Интересоваться и делать предложение — разные вещи. Но не нужно делать какой-то ажиотаж вокруг интереса "Зенита" к Караваеву. Он сейчас игрок "Спарты" и приехал играть с "Ростовом" в Лиге Европы, Вячеслав сам говорит, что сосредоточен на этом матче. А если интересуются, значит, - неплохо играет.
То "Спартак", то еще кто-то интересуется - нормальное явление, просто не хочется каждое слово комментировать. А "Зенит" и так хорошо поработал на трансферном рынке, если и дальше команду раздувать, то можно уже и "Зенит"-3, и "Зенит"-4 создавать. Они же двумя составами могут за тройку бороться", - цитирует Сафонова "Спорт день за днем".
"Интересоваться и делать предложение — разные вещи. Но не нужно делать какой-то ажиотаж вокруг интереса "Зенита" к Караваеву. Он сейчас игрок "Спарты" и приехал играть с "Ростовом" в Лиге Европы, Вячеслав сам говорит, что сосредоточен на этом матче. А если интересуются, значит, - неплохо играет.
То "Спартак", то еще кто-то интересуется - нормальное явление, просто не хочется каждое слово комментировать. А "Зенит" и так хорошо поработал на трансферном рынке, если и дальше команду раздувать, то можно уже и "Зенит"-3, и "Зенит"-4 создавать. Они же двумя составами могут за тройку бороться", - цитирует Сафонова "Спорт день за днем".
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