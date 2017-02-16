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Агент: не нужно делать ажиотаж вокруг интереса "Зенита" к Караваеву

Агент защитника чешской "Спарты" Вячеслава Караваева Алексей Сафонов прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны "Зенита".

"Интересоваться и делать предложение — разные вещи. Но не нужно делать какой-то ажиотаж вокруг интереса "Зенита" к Караваеву. Он сейчас игрок "Спарты" и приехал играть с "Ростовом" в Лиге Европы, Вячеслав сам говорит, что сосредоточен на этом матче. А если интересуются, значит, - неплохо играет.

То "Спартак", то еще кто-то интересуется - нормальное явление, просто не хочется каждое слово комментировать. А "Зенит" и так хорошо поработал на трансферном рынке, если и дальше команду раздувать, то можно уже и "Зенит"-3, и "Зенит"-4 создавать. Они же двумя составами могут за тройку бороться", - цитирует Сафонова "Спорт день за днем".
Теги: Зенит Караваев Сафонов
Сегодня, 13:06
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6
(0)
№6 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 14:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RoboGeo
Цитата: Motivation
Какой прекрасный день
И ты, ослиный пень
Польстись на звонкий нал
И газовый кагал!

даун

-истинный народный спартатч
Регистрация: 1.02.2015
№5 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 14:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Motivation
Какой прекрасный день
И ты, ослиный пень
Польстись на звонкий нал
И газовый кагал!

даун
Регистрация: 31.05.2016
№4 Написал: Motivation (Сегодня, 14:00) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какой прекрасный день
И ты, ослиный пень
Польстись на звонкий нал
И газовый кагал!


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№3 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 13:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: eva1961
Загубят парня, если купят.

всё правильно ,вот Шкртела, Витцеля и Халка уже загубили
Регистрация: 1.02.2015
№2 Написал: eva1961 Ростов на Дону (Сегодня, 13:24) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Загубят парня, если купят.
Регистрация: 7.11.2012
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:11) #
  • -5
  •  (7)

Просто отдайте ему чирик евро - и сделает все тихо.
Регистрация: 3.03.2007
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