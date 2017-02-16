"Урал" ответил "Амкару" на нежелание играть в манеже (фото)

"Урал" опубликовал в ответ на нежелание "Амкара" сыграть матч 18-го тура в манеже. Ранее генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин выступил против этой инициативы.Матч "Урал" - "Амкар" должен состояться 5 марта в Екатеринбурге.