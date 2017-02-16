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"Урал" ответил "Амкару" на нежелание играть в манеже (фото)

"Урал" опубликовал в ответ на нежелание "Амкара" сыграть матч 18-го тура в манеже. Ранее генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин выступил против этой инициативы.

Матч "Урал" - "Амкар" должен состояться 5 марта в Екатеринбурге.

Теги: Урал Амкар
Сегодня, 13:33
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:37) #
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online

Мельдоний,
Проблема у людей в головах!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Мельдоний Самара (Сегодня, 14:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
+5 же ожидается, т.е. в - 10 играли и ничего. В чем проблема не понимаю.
Регистрация: 21.06.2016
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